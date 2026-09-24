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«Гремлины 3» выйдет 6 октября 2028 года — фильм отложили почти на год

«Гремлины 3» выйдет 6 октября 2028 года — фильм отложили почти на год
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Warner Bros. объявила, что премьера «Гремлинов 3» выпустят теперь почти на год позже. Изначально картина ожидалась в ноябре 2027 года, но теперь же она выйдет 6 октября 2028-го.

Режиссёром триквела станет Крис Коламбус — постановщик культовых «Один дома» и «Гарри Поттер и Философский камень». Ранее сообщалось, что актёр Зак Галлиган, который сыграл в первых двух фильмах серии главную роль, готов вернуться в третьей части.

«Гремлины» вышли в 1984 году, за это время стали культовыми. Картина рассказывает о необычном зверьке Магвае, который оказывается в любящей, но безответственной семье. Один из героев проливает на него воду, а потом кормит после полуночи, что приводит к появлению жутких существ — Гремлинов.

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