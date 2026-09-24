Стартовали съёмки сказочного детектива «Хрум»

Первый канал и «Газпром-Медиа Холдинг» приступили к съёмкам художественно-анимационного фильма «Хрум». Это сказочный детектив.

В центре повествования — учительница литературы Мария Петровна, а также школьники Макс и Любаня, которые через обычную библиотеку попадают в сказочный мир Закнижье. Вместе с начальником сказочной полиции Добрыней и волшебным Хрумом они становятся детективами и расследуют странные происшествия, угрожающие привычному ходу сказок.

В актёрский состав вошли Ангелина Стречина, Мирон Проворов, Сильвия Дадалян, Василий Вакуленко. Режиссёром картины выступает Игорь Волошин, снявший в том числе свежую ленту про Буратино.