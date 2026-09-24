На Twitch появится возможность стримить прямо из браузера — инсайдер

Журналист и инсайдер Зак Басси рассказал, что в скором времени на Twitch появится возможность стримить прямо из браузера. То есть для старта прямого эфира необязательно будет пользоваться программами по типу Open Broadcaster Software (OBS).

По словам Басси, внутри браузера введут специальный инструментарий для настройки сцен стримов. Другими деталями Зак пока не поделился.

Руководство сервиса пока тоже не сообщало о планах позволить стримить прямо из браузера. Вероятно, если данные Басси верные, это лишь вопрос времени. Возможно, компания уже готовит какой-то крупный анонс, связанный с новым функционалом.