Второй сезон сериала «Истории его служанки» стартует 6 октября — трейлер

START и «Иви» выпустили трейлер второго сезона сериала «История его служанки», в котором также назвали точную дату старта продолжения — 6 октября.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат START и «Иви».

Действие ленты разворачивается в Москве, в XIX веке. Пышные балы, блеск усадеб и закулисные интриги. В мир высшего света с войны возвращается молодой и завидный холостяк граф Николай Шереметьев. Его приезд взрывает светские круги: матери с дочерьми плетут интриги, мечтая заполучить богатого жениха.

В продолжении сериала героиня расстаётся с графом Шереметьевым прямо накануне их свадьбы.