Второй сезон сериала «Истории его служанки» стартует 6 октября — трейлер
START и «Иви» выпустили трейлер второго сезона сериала «История его служанки», в котором также назвали точную дату старта продолжения — 6 октября.
Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат START и «Иви».
Действие ленты разворачивается в Москве, в XIX веке. Пышные балы, блеск усадеб и закулисные интриги. В мир высшего света с войны возвращается молодой и завидный холостяк граф Николай Шереметьев. Его приезд взрывает светские круги: матери с дочерьми плетут интриги, мечтая заполучить богатого жениха.
В продолжении сериала героиня расстаётся с графом Шереметьевым прямо накануне их свадьбы.