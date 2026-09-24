Тизер сериала «Капитанская дочка» по мотивам Пушкина — премьера скоро

Онлайн-кинотеатр «Кион» и телеканал «Россия» представили дебютный тизер сериала «Капитанская дочка». Шоу по мотивам одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина выйдет уже скоро, точную дату выхода авторы назовут позже.

События сериала развернутся во времена восстания Емельяна Пугачёва в XVIII веке: помещик Пётр Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости Машу Миронову, когда у него происходит конфликт ещё с одним претендентом на сердце девушки — Алексеем Швабриным.

Режиссёром сериала выступил Дмитрий Литвиненко («Дайте шоу»). Главные роли в сериале сыграли Олег Савостюк («Маме снова 17»), Евгения Леонова («Опасная близость»), Евгений Ткачук («Роднина») и Егор Корешков («Волшебник Изумрудного города»).