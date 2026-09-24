Стартовал романтический сериал «Мэтч» — вышли три эпизода

24 сентября состоялась премьера сериала «Мэтч». Романтическая комедия уже стартовала в онлайн-кинотеатре Premier — для просмотра доступны три эпизода.

Сюжет картины рассказывает историю SMM-специалиста Саши, которую бросает жених прямо перед свадьбой. Потеряв жильё, девушка вынуждена поселиться у бывшей однокурсницы. В попытке начать новую жизнь Саша погружается в мир онлайн-знакомств и начинает публиковать в соцсетях обзоры своих свиданий, постепенно пытаясь разобраться в мужчинах и самой себе.

Главные роли в сериале сыграли Софья Аржаных («Коммерсант»), Константин Белошапка («Со дна вершины») и Лев Зулькарнаев («Слово пацана»). Режиссёром выступила Яна Чиж.