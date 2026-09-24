Эпичный IMAX-постер фильма «Годзилла: Минус ноль» — премьера 6 ноября

Кинокомпания Toho Studios представила новый постер фильма «Годзилла: Минус ноль». В этот раз он посвящён показам ленты в IMAX, которые начнутся в мировых кинотеатрах 6 ноября.

Фото: Toho

События будущей картины развернутся в 1949 году, через два года после финала «Минус один». Лента расскажет историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — уничтожить Нью-Йорк.

«Годзилла: Минус один» вышел в 2023 году и рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. Картина также заработала «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.