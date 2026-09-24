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Дизайнер World of Warcraft: Forever раскрыл причину создания ещё одной WoW

Дизайнер World of Warcraft: Forever раскрыл причину создания ещё одной WoW
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17 сентября состоялся запуск бета-тестирования World of Warcraft: Forever — нового переиздания культовой MMORPG. Проект уже доступен владельцам максимального издания игры и геймерам, которым удалось получить приглашение на тестирование.

Спустя неделю после запуска дизайнер Мэттью Армстронг поделился своим видением будущего игры. Разработчик заявил, что Forever целится в фанатов оригинальной World of Warcraft 2004 года, которые не оценили обновления и заметные изменения в стилистике и геймплее WoW в первые годы её существования.

Не могу говорить за кого-либо ещё из команды, могу говорить за себя. Я создаю WoW: Forever для классических игроков и для миллионов людей, которые со временем забросили свои аккаунты, потому что их не устраивали изменения. Будь то изменения в визуале, сюжете, социальных аспектах, игровом дизайне или изменения их любимого класса. Надеюсь, что Forever привлечёт как можно больше людей, будь вы обычный геймер, любитель классики, человек, который не играл годами, или даже новичок. Надеюсь, что вы сможете вспомнить, что сделало эту игру такой особенной — это именно та причина, по которой мы хотим сохранить её аутентичность.

Тестирование World of Warcraft: Forever продлится до 21 октября, а полноценный релиз перезапуска игры с вырезанным контентом состоится 4 ноября в Battle.net. Это будет уже третий проект по вселенной после оригинальной игры и World of Warcraft: Classic, которая восстанавливает классический контент игры.