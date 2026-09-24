Стала известна точная дата выхода ремастера «Ведьмака 3»

Студия CD Projekt RED анонсировала дату выхода игры «Ведьмак 3: Обновленная версия» — полноценного ремастера культовой RPG. Проект выйдет уже 29 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

Так, в этот раз релиз состоится одновременно на всех платформах 29 сентября в 13:00 мск . Он будет полностью бесплатным для всех обладателей оригинальной игры и будет загружен в виде патча для некстген-версии «Ведьмак 3: Дикая охота».

Фото: CD Projekt RED

Точная дата выхода ремастера «Ведьмака 3»

ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2 — 29 сентября в 13:00 мск.

Сейчас CD Projekt RED также работают над дополнением «Баллады прошлого». Новая история про Геральта из Ривии выйдут в 2027 году.