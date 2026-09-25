EA Sports FC 27 вышла на ПК и консолях

25 сентября состоялся полноценный релиз EA Sports FC 27. Новая часть серии футбольных симуляторов от Electronic Arts уже доступна всем обладателям игры на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo, а также подписчикам сервиса EA Play. В России в новинку можно сыграть с помощью аккаунтов других регионов.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

EA Sports FC 27 — новая часть серии футбольных симуляторов от Electronic Arts, пришедшей на замену FIFA. В новинке авторы сделали упор на игровой процесс, прислушавшись к отзывам обычных игроков и блогеров, — теперь игра в защите и атаке предполагает ручные действия со стороны игрока. По традиции авторы также внесли изменения в основные режимы: от Карьеры до Ultimate Team.

Мы провели в новинке всю последнюю неделю и поделились своими впечатлениями от игры в нашем обзоре.