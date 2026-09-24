Realme представила смартфон 16 Pro в стиле «Гарри Поттера»

Издание GSMArena сообщило, что компания Realme выпустила в продажу лимитированный смартфон 16 Pro в стиле «Гарри Поттера». Ограниченный тираж устройств был быстро раскуплен на официальном сайте производителя.

Фото: GSMArena/Realme

Фото: GSMArena/Realme

Гаджет под названием Realme 16 Pro Harry Potter Edition продавался в тематическом кожаном сундуке, напоминающем аналогичные из знаменитых экранизаций. Само устройство, блок питания, чехол и провод представлены в красном цвете, в духе факультета Гриффиндор. Кроме того, на смартфоне изображён логотип школы Хогвартс, который меняется при попадании под солнечный свет.

Фото: GSMArena/Realme

В комплекте с устройством также прилагаются закладки для книг в стиле факультетов Хогвартса фотографии из экранизаций и письмо с приглашением в школу волшебства, которое получил Гарри Поттер в первом фильме. В самом гаджете есть тематические обои и оформление. Стоимость смартфона составила 63 тыс. рупий (около 56 тыс. рублей), но теперь его можно найти в продаже только на сторонних платформах.