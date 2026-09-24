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На YouTube введут выпуск разных версий одного видео — как с обложками и названиями

На YouTube введут выпуск разных версий одного видео — как с обложками и названиями
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Компания Google анонсировала новые функции для платформы YouTube. Одной из главных особенностей будущего обновления видеохостинга стала возможность тестировать ролики для понимания их востребованности.

Функция получила название A/B-тестирование. С её помощью авторы могут загружать до трёх разных видео и выбирать тот вариант, который больше зацепит аудиторию. Сами ролики с одной тематикой могут отличаться между собой по длительности, содержанию, подаче и темпу.

Перестаньте гадать, что зацепит вашу аудиторию. С помощью A/B-тестирования видео вы можете одновременно протестировать до трёх вариантов одного видеоролика. Проанализируйте статистику, выберите явного победителя и без проблем закрепите его в качестве основного видео.

Не все пользователи положительно отреагировали на новую функцию. Издание IGN сообщило, что некоторые опасаются нечестного подхода к созданию контента. Так, тестирование позволит записывать видео с положительными или отрицательными отзывами на одну тему, а после выбрать тот вариант, который получит больший трафик. Новая функция станет доступна в 2027 году.

О популярности YouTube в России: