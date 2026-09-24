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«Лучший мультфильм года». Критики хвалят «Остров забвения» от авторов «Кота в сапогах 2»

«Лучший мультфильм года». Критики хвалят «Остров забвения» от авторов «Кота в сапогах 2»
Комментарии

25 сентября состоится мировая премьера мультфильма «Остров забвения» — нового анимационного проекта от авторов «Кота в сапогах 2» Джоэля Кроуфорда и Хануэля Меркадо. Многие критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 100% свежести.

Обозреватели хвалят ленту за выдающуюся анимацию, интригующий сюжет и интересное раскрытие темы дружбы. В своих рецензиях авторы отмечают, что режиссёрам удалось создать историю, которая не отпустит ни на минуту. При этом некоторые критики называют «Остров забвения» забавным приключением, но которое вряд ли понравится взрослым.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про мультфильм «Остров забвения»:

Запутанный сюжет рассказан с таким остроумием, юмором, энергией и визуальной изобретательностью, что легко увлекает фантастическими событиями.
В основе фильма лежит прекрасная история о двух лучших друзьях. Картина настолько искусно вплетает эту историю в сюжет, мифологию,