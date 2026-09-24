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Paper Rex с россиянином something одержала первую победу на Valorant Champions 2026

Paper Rex с россиянином something одержала первую победу на Valorant Champions 2026
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Сингапурская Paper Rex обыграла Team Liquid в первом матче Valorant Champions 2026. Встреча завершилась со счётом 2:1 — 13:4 на Ascent, 7:13 на Haven и 13:10 на Lotus.

На Ascent команда из Тихоокеанского региона доминировала с первых раундов — россиянин Илья something Петров оформил первый эйс турнира. Haven стал лучшей картой Liquid: команда удивила нестандартным подбором агентов с Harbor, Yoru и Raze, что позволило выиграть 13:7. На решающей Lotus Paper Rex вновь взяла быстрый старт — 9:3 к перерыву. Liquid попыталась оформить камбэк усилиями дебютанта Огньена GSR Бонджича, но эйс Ахмада d4v41 Нани при счёте 12:10 поставил точку в серии.

Лучшим игроком матча стал something — 58 фрагов и рейтинг 1,38 за три карты. У Liquid выделился 18-летний сербский новичок GSR с лучшим рейтингом в команде — 1,06. Для него это был дебютный матч на международной арене.

Liquid продолжит борьбу в нижней части сетки группы, а Paper Rex сыграет с победителем пары G2 — TYLOO.

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