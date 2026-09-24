По Silent Hill снимут фильм от продюсера новой «Обители зла» — СМИ

Издание The Wall Street Journal сообщило, что видеоигровая серия Silent Hill получит новую экранизацию. Дата выхода проекта пока неизвестна.

По данным СМИ, над предстоящей картиной работает Рой Ли — продюсер фильмов режиссёра Зака Креггера, включая «Обитель зла» и «Орудия». Будет ли будущая лента адаптаций какой-либо конкретной игры или расскажет новую историю во вселенной Silent Hill, в издании не уточнили. Официально компания Konami пока не анонсировала работу над очередным фильмом по франшизе.

Серия Silent Hill уже получала три экранизации — последней адаптацией стала лента под названием «Возвращение в Сайлент Хилл», вышедшая в январе 2026 года. Картина провалилась в прокате, а также была разгромлена как критиками, так и зрителями: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 18% свежести от обозревателей и 28% от пользователей. Судя по всему, на создание новой экранизации авторов вдохновил успех фильма «Обитель зла» по видеоигровой вселенной Resident Evil.