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По Silent Hill снимут фильм от продюсера новой «Обители зла» — СМИ

По Silent Hill снимут фильм от продюсера новой «Обители зла» — СМИ
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Издание The Wall Street Journal сообщило, что видеоигровая серия Silent Hill получит новую экранизацию. Дата выхода проекта пока неизвестна.

По данным СМИ, над предстоящей картиной работает Рой Ли — продюсер фильмов режиссёра Зака Креггера, включая «Обитель зла» и «Орудия». Будет ли будущая лента адаптаций какой-либо конкретной игры или расскажет новую историю во вселенной Silent Hill, в издании не уточнили. Официально компания Konami пока не анонсировала работу над очередным фильмом по франшизе.

Серия Silent Hill уже получала три экранизации — последней адаптацией стала лента под названием «Возвращение в Сайлент Хилл», вышедшая в январе 2026 года. Картина провалилась в прокате, а также была разгромлена как критиками, так и зрителями: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 18% свежести от обозревателей и 28% от пользователей. Судя по всему, на создание новой экранизации авторов вдохновил успех фильма «Обитель зла» по видеоигровой вселенной Resident Evil.

Каким получился новый фильм по Resident Evil:
Зомби падают с неба, а Раккун-Сити в огне: каким получился Resident Evil Зака Креггера
Зомби падают с неба, а Раккун-Сити в огне: каким получился Resident Evil Зака Креггера