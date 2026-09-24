Финальный трейлер хоррора «Глиноликий» от DC — выход 23 октября

Кинокомпания Warner Bros. представила финальный трейлер фильма ужасов «Глиноликий». Хоррор выйдет в мировом прокате 23 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Картина войдёт в киновселенную DC и расскажет об актёре Мэтте Хэйгане, которому в один момент сильно уродуют лицо преступники. Чтобы спасти свою карьеру, он соглашается на эксперимент, в результате которого получает возможность произвольно менять свою внешность. Однако новая способность превращает его в монстра Глиноликого — в оригинальных комиксах DC он был одним из злодеев Бэтмена.

Главные роли сыграли Том Рис Харрис («Джентльмены»), Эдди Марсан («Иллюзионист»), Макс Мингелла («Социальная сеть») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Уоткинс — автор знаменитого триллера «Не говори никому» с Джеймсом Макэвоем. Сценарий к ленте написал Майк Флэнаган, создатель «Призрака дома на холме» и режиссёр «Доктора Сна».