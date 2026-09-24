Трейлер спортивного фильма «Мэдден» с Николасом Кейджем и Кристианом Бэйлом про НФЛ

Компания Amazon представила трейлер фильма «Мэдден». Премьера биографической ленты состоится 18 ноября на стриминговом сервисе Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Картина основана на биографии известного тренера по американскому футболу и комментатора Джона Мэддена. Проект расскажет, как он завершил карьеру в НФЛ и стал одним из создателей знаменитой видеоигровой серии Madden NFL.

Главные роли исполнили Николас Кейдж («Собиратель душ»), Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»), Кэтрин Хан («Это всё Агата»), Джон Малейни («Медведь») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Дэвид О. Расселл — постановщик знаменитых фильмов «Боец» и «Мой парень — псих».