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Фильм Мэдден, Николас Кейдж, Кристиан Бэйл (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер спортивного фильма «Мэдден» с Николасом Кейджем и Кристианом Бэйлом про НФЛ
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Компания Amazon представила трейлер фильма «Мэдден». Премьера биографической ленты состоится 18 ноября на стриминговом сервисе Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Картина основана на биографии известного тренера по американскому футболу и комментатора Джона Мэддена. Проект расскажет, как он завершил карьеру в НФЛ и стал одним из создателей знаменитой видеоигровой серии Madden NFL.

Главные роли исполнили Николас Кейдж («Собиратель душ»), Кристиан Бэйл («Ford против Ferrari»), Кэтрин Хан («Это всё Агата»), Джон Малейни («Медведь») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Дэвид О. Расселл — постановщик знаменитых фильмов «Боец» и «Мой парень — псих».

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