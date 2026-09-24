Как пройти задание «Бесконечная вечеринка» в Control Resonant

Задание «Бесконечная вечеринка» в Control Resonant может оказаться проблемным для многих игроков, поскольку в нём нужно в караоке правильно спеть песню, чтобы спасти как можно больше людей (желательно всех, за что вы получите достижение / трофей).

Вот правильные ответы на песню, чтобы выжили все люди. В скобках указано направление для выбора.

Бензин (направо). Стресс (налево). Не виден (направо). Кольцо (наверх). Игру (налево). Прекрасный вид (вниз). Тусим (направо). И ярко сияя (наверх). Шаг (направо).

Control Resonant вышла сегодня на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра получила тёплый приём от критиков, а Remedy уже выпустила первые исправления — в патче подняли урон игрока и снизили количество здоровья у противников.