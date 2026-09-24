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Как пройти задание «Бесконечная вечеринка» в Control Resonant

Как пройти задание «Бесконечная вечеринка» в Control Resonant
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Задание «Бесконечная вечеринка» в Control Resonant может оказаться проблемным для многих игроков, поскольку в нём нужно в караоке правильно спеть песню, чтобы спасти как можно больше людей (желательно всех, за что вы получите достижение / трофей).

Вот правильные ответы на песню, чтобы выжили все люди. В скобках указано направление для выбора.

  1. Бензин (направо).
  2. Стресс (налево).
  3. Не виден (направо).
  4. Кольцо (наверх).
  5. Игру (налево).
  6. Прекрасный вид (вниз).
  7. Тусим (направо).
  8. И ярко сияя (наверх).
  9. Шаг (направо).

Control Resonant вышла сегодня на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра получила тёплый приём от критиков, а Remedy уже выпустила первые исправления — в патче подняли урон игрока и снизили количество здоровья у противников.

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