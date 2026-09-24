Как пройти задание «Бесконечная вечеринка» в Control Resonant
Задание «Бесконечная вечеринка» в Control Resonant может оказаться проблемным для многих игроков, поскольку в нём нужно в караоке правильно спеть песню, чтобы спасти как можно больше людей (желательно всех, за что вы получите достижение / трофей).
Вот правильные ответы на песню, чтобы выжили все люди. В скобках указано направление для выбора.
- Бензин (направо).
- Стресс (налево).
- Не виден (направо).
- Кольцо (наверх).
- Игру (налево).
- Прекрасный вид (вниз).
- Тусим (направо).
- И ярко сияя (наверх).
- Шаг (направо).
Control Resonant вышла сегодня на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра получила тёплый приём от критиков, а Remedy уже выпустила первые исправления — в патче подняли урон игрока и снизили количество здоровья у противников.