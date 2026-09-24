Вышел экшен Control: Resonant — продолжение Control от Remedy

24 сентября состоялся релиз Control: Resonant — продолжения экшена Control 2019 года. Игра уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Remedy Entertainment. Права на видео принадлежат Remedy Entertainment.

Главным героем проекта выступает брат героини первой части Дилан. События игры разворачиваются в Нью-Йорке уже после финала оригинального экшена, когда угроза из Древнейшего дома вырвалась на свободу. В плане геймплея жанр сиквела изменился: если Control 2019 года была шутером, то Resonant стала слэшером с упором на акробатику.

Как и все последние проекты студии Remedy, Control: Resonant получила перевод на русский язык в виде субтитров. Новинку высоко оценили критики: на агрегаторе OpenCritic рейтинг игры составил 84 балла из 100.