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Корейский рэпер BewhY выступит на фестивале «Фандом Фест ВКонтакте»

Корейский рэпер BewhY выступит на фестивале «Фандом Фест ВКонтакте»
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Организаторы фестиваля «Фандом Фест ВКонтакте» раскрыли имя одного из главных гостей. Уже 10 октября на мероприятии выступит южнокорейский рэпер BewhY.

Музыкант укрепил связи с Россией, когда снял клип на свой трек SOUTHSIDE FREESTYLE из недавнего альбома POP IS CRYIN’ — создание видео происходило на локациях Москвы и Санкт-Петербурга. На фестивале он исполнит свои знаменитые хиты для гостей на главной сцене.

«Фандом Фест ВКонтакте» пройдёт 10 и 11 октября. Мероприятие состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве. Во время события гости смогут познакомиться с новинками поп-культуры, включая кино и фантастическую литературу. На фестивале также состоится конкурс косплея и танцевальных каверов. Кроме того, хедлайнером второго дня станет знаменитая k-pop-группа WHIB.

О предстоящем фестивале:
«Фандом Фест ВКонтакте» пройдёт 10-11 октября на «ЦСКА-Арене» — в новом формате
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