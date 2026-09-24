Корейский рэпер BewhY выступит на фестивале «Фандом Фест ВКонтакте»

Организаторы фестиваля «Фандом Фест ВКонтакте» раскрыли имя одного из главных гостей. Уже 10 октября на мероприятии выступит южнокорейский рэпер BewhY.

Музыкант укрепил связи с Россией, когда снял клип на свой трек SOUTHSIDE FREESTYLE из недавнего альбома POP IS CRYIN’ — создание видео происходило на локациях Москвы и Санкт-Петербурга. На фестивале он исполнит свои знаменитые хиты для гостей на главной сцене.

«Фандом Фест ВКонтакте» пройдёт 10 и 11 октября. Мероприятие состоится на «ЦСКА-Арене» в Москве. Во время события гости смогут познакомиться с новинками поп-культуры, включая кино и фантастическую литературу. На фестивале также состоится конкурс косплея и танцевальных каверов. Кроме того, хедлайнером второго дня станет знаменитая k-pop-группа WHIB.