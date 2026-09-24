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По славянскому фэнтези «Синеус» пройдёт театральная постановка со зрителями

По славянскому фэнтези «Синеус» пройдёт театральная постановка со зрителями
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28 сентября в Музее военной формы в Москве состоится официальное открытие мира вселенной «Синеус». Мероприятие приурочено к развитию фэнтезийной саги Свемир, основанной на славянской мифологии.

Гостей ждёт иммерсивная театрализованная презентация, где участники смогут оставить своё наследие для вселенной «Синеус». Каждому предоставится возможность создать собственного персонажа с историей, который станет частью истории фэнтезийного мира. Таким образом авторы хотят расширить мифологию проекта за пределы экранов.

Свемир представляет собой постапокалиптическое пространство, основанное на славянской мифологии и древнерусских преданиях. В этом мире живут семь разных народов, которые появились после падения двух цивилизаций. Во время будущего открытия вселенной организаторы объединят отдельные проекты в единую франшизу.

Ранее по вселенной уже выходило два проекта: кооперативный экшен Sineus Arena Survivors, который доступен в Steam, и мультфильм «Хмарь его знает» — картину можно посмотреть на RuTube. На предстоящем мероприятии зал станет площадкой для развития истории Свемира, где появятся персонажи из игры и анимационного фильма.

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