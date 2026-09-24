G2 разгромила TYLOO со счётом 2:0 на Valorant Champions 2026

G2 Esports одержала победу над китайской TYLOO на групповом этапе Valorant Champions 2026 в Шанхае. Встреча завершилась со счётом 2:0 — 13:6 на Lotus и 13:3 на Sunset.

На Lotus первая половина прошла в равной борьбе: TYLOO удалось сравнять счёт к перерыву (6:6). Однако во второй половине Трент trent Кэрнс помог G2 забрать серию раундов и закрыть карту. На Sunset преимущество американского коллектива стало подавляющим — 10:2 к смене сторон. В составе TYLOO активную игру показывал Хуан splash Цзыцзинь, но его усилий не хватило для камбэка.

G2 выиграла все четыре пистолетных раунда в серии. Благодаря этой победе команда сразится с Paper Rex за выход в плей-офф турнира. TYLOO упала в нижнюю сетку группы C, где встретится с Team Liquid в матче на вылет.

Champions 2026 проходит в Шанхае с 24 сентября по 18 октября. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 2,25 млн.