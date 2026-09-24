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Трейлер фильма «Мисти Грин» с Адамом Драйвером — премьера в октябре

Трейлер фильма «Мисти Грин» с Адамом Драйвером — премьера в октябре
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Студия А24 представила второй трейлер фильма «Мисти Грин». Премьера драмы в мировом прокате состоится в октябре. Более точную дату выхода авторы раскроют позже.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Картина расскажет о талантливой актрисе Мисти Грин. Постепенно она начинает лишаться карьеры из-за своего бойкого характера. Всё меняется, когда режиссёр Джордан предлагает ей роль, которую создали специально для неё.

Главные роли сыграли Розалинд Элизар («Медленные лошади»), Адам Драйвер («Последняя дуэль»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Тофер Грейс («Человек-паук 3: Враг в отражении»), Анна Кендрик («Скотт Пилигрим против всех») и другие актёры. Режиссёром выступил знаменитый артист Крис Рок («Одноклассники»).

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