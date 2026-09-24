Тизер фильма «Вечный странник» с Джонни Деппом — выход в России в марте 2027 года

Компания «Вольга» представила русский тизер фильма «Вечный странник». Триллер официально выйдет в России 25 марта 2027 года.

Видео доступно во VK-группе Вольгá про кино. Права на видео принадлежат «Вольга»/Lionsgate.

Фото: «Вольга»/Lionsgate

Картина расскажет, как на круизном лайнере барменша знакомится с загадочным пассажиром. Позже герои оказываются втянуты в дела опасного криминального клана во главе с властной и беспощадной Карой.

Главную роль исполнил Джонни Депп («Пираты Карибского моря»). В ленте также сыграли Мэдлин Клайн («Очень странные дела»), Пенелопа Крус («Приглашение»), Роберт Мазер («1917») и другие актёры. Режиссёром выступил Марк Уэбб — автор фильмов «500 дней лета» и «Новый Человек-паук».

«Вечный странник» станет для Джонни Деппа одним из первых появлений в голливудском фильме после скандального суда со своей бывшей женой Эмбер Хёрд, из-за которого Disney и другие мэйджоры отвернулись от него, разорвав контракты. После этого актёр заявил, что вряд ли вернётся в американское крупнобюджетное кино, однако это всё же произошло. Депп также сыграл Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» — премьера ленты состоится в ноябре.