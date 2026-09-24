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Для GTA 6 выйдет коллекционное издание за 34 000 рублей — без игры в комплекте

Для GTA 6 выйдет коллекционное издание за 34 000 рублей — без игры в комплекте
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Компания Rockstar Games анонсировала коллекционное издание GTA 6. Комплект выйдет 19 ноября — в день релиза игры.

Премиальный набор получил название GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection. В него войдут различные предметы, такие как фигурка аллигатора Макки, очки, сумка, стопка и кепка — они выполнены в стиле самой игры.

Что войдёт в коллекционное издание GTA 6:

  • Очки Oakley Frogskins

Фото: Rockstar Games

  • Кепка New Era 9FORTY A-Frame

Фото: Rockstar Games

  • Сумка Leonida Keys

Фото: Rockstar Games

  • Фигурка аллигатора Макки со спрятанным отсеком

Фото: Rockstar Games

  • Ложка для коктейлей

Фото: Rockstar Games

  • Набор значков Leonida Keys в металлической коробке

Фото: Rockstar Games

  • Магнитное зеркало

Фото: Rockstar Games

  • Брелок-бритва

Фото: Rockstar Games

  • Рюмка Chunkee the Manatee

Фото: Rockstar Games

  • Набор стикеров

Фото: Rockstar Games

  • Двусторонний постер с картой Леониды

Фото: Rockstar Games

Предзаказы на коллекционное издание GTA 6 уже стартовали. Стоимость составляет $ 399,99 (около 34 000 рублей). При этом сама игра в состав набора не входит.

Детали предстоящей игры: