Для GTA 6 выйдет коллекционное издание за 34 000 рублей — без игры в комплекте

Компания Rockstar Games анонсировала коллекционное издание GTA 6. Комплект выйдет 19 ноября — в день релиза игры.

Премиальный набор получил название GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection. В него войдут различные предметы, такие как фигурка аллигатора Макки, очки, сумка, стопка и кепка — они выполнены в стиле самой игры.

Что войдёт в коллекционное издание GTA 6:

Очки Oakley Frogskins

Фото: Rockstar Games

Кепка New Era 9FORTY A-Frame

Фото: Rockstar Games

Сумка Leonida Keys

Фото: Rockstar Games

Фигурка аллигатора Макки со спрятанным отсеком

Фото: Rockstar Games

Ложка для коктейлей

Фото: Rockstar Games

Набор значков Leonida Keys в металлической коробке

Фото: Rockstar Games

Магнитное зеркало

Фото: Rockstar Games

Брелок-бритва

Фото: Rockstar Games

Рюмка Chunkee the Manatee

Фото: Rockstar Games

Набор стикеров

Фото: Rockstar Games

Двусторонний постер с картой Леониды

Фото: Rockstar Games

Предзаказы на коллекционное издание GTA 6 уже стартовали. Стоимость составляет $ 399,99 (около 34 000 рублей). При этом сама игра в состав набора не входит.