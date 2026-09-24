Для GTA 6 выйдет коллекционное издание за 34 000 рублей — без игры в комплекте
Компания Rockstar Games анонсировала коллекционное издание GTA 6. Комплект выйдет 19 ноября — в день релиза игры.
Премиальный набор получил название GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection. В него войдут различные предметы, такие как фигурка аллигатора Макки, очки, сумка, стопка и кепка — они выполнены в стиле самой игры.
Что войдёт в коллекционное издание GTA 6:
- Очки Oakley Frogskins
Фото: Rockstar Games
- Кепка New Era 9FORTY A-Frame
Фото: Rockstar Games
- Сумка Leonida Keys
Фото: Rockstar Games
- Фигурка аллигатора Макки со спрятанным отсеком
Фото: Rockstar Games
- Ложка для коктейлей
Фото: Rockstar Games
- Набор значков Leonida Keys в металлической коробке
Фото: Rockstar Games
- Магнитное зеркало
Фото: Rockstar Games
- Брелок-бритва
Фото: Rockstar Games
- Рюмка Chunkee the Manatee
Фото: Rockstar Games
- Набор стикеров
Фото: Rockstar Games
- Двусторонний постер с картой Леониды
Фото: Rockstar Games
Предзаказы на коллекционное издание GTA 6 уже стартовали. Стоимость составляет $ 399,99 (около 34 000 рублей). При этом сама игра в состав набора не входит.
Детали предстоящей игры: