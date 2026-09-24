Первые кадры сериала «Блэкмир» от автора «Чёрного зеркала» — выход в 2027 году
Стриминговый сервис Netflix представил первые кадры сериала «Блэкмир». Криминальное шоу выйдет в онлайн-кинотеатре в начале 2027 года.
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Проект расскажет о детективе Джоне Блэкмире, который расследует убийство своего напарника. Он ищет маньяка, ответственного за смерть коллеги, чтобы отомстить ему. Мини-сериал описывают как смесь триллера с комедией.
Главные роли исполнили Пэдди Консидайн («Гангстерленд»), Лина Хиди («Игра престолов»), Рори Киннер («007: Координаты «Скайфолл»») и другие актёры. Создателем шоу выступил Чарли Букер, автор знаменитого сериала «Чёрное зеркало». Всего в «Блэкмир» войдёт четыре эпизода.
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