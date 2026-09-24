Для экшена Control: Resonant анонсировали русскую озвучку

Студия GamesVoice открыла сбор на русскую озвучку экшена Control: Resonant. Команде требуется 970 тыс. рублей для создания полноценного русского дубляжа.

Авторы предстоящего перевода отметили, что, учитывая объём материала для работы, сумма сбора не стала слишком большой. Ранее они выпускали русскую озвучку для предыдущих игр студии Remedy: дилогии Alan Wake и первой части Control 2019 года. Они также надеются вернуть исполнителей главных ролей в дубляже прошлых игр сюрреалистичной вселенной.

Мы не могли обойти стороной новый кусочек пазла вселенной Remedy и надеемся, вы тоже не обойдёте стороной данную инициативу. Наша цель — 970 000 рублей. Не такая уж большая сумма по сегодняшним меркам, учитывая объём материала. Напомним, ранее мы дублировали на русский язык дилогию Alan Wake и оригинальную Control — все локализации доступны для скачивания у нас на сайте. Для озвучания сиквела мы планируем вернуть всех прежних исполнителей своих ролей, а вот полную перепевку всех песен в этот раз не обещаем. Сроки выпуска будут напрямую зависеть от скорости завершения сбора.

Control: Resonant вышла 24 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Главным героем игры выступает брат героини первой части Дилан. События игры разворачиваются в Нью-Йорке уже после финала оригинального экшена, когда угроза из Древнейшего дома вырвалась на свободу.