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Сериал Остров сокровищ (2026) — дата выхода, трейлер онлайн, сюжет, актёры

Трейлер сериала «Остров сокровищ» с Хейли Этвелл — премьера 11 октября
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Компания Paramount представила большой трейлер сериала «Остров сокровищ» — новой экранизации знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Премьера картины состоится 11 октября, в адаптацию войдёт шесть эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount. Права на видео принадлежат Paramount.

Предстоящий сериал выступит новой экранизацией знаменитого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Приключенческое произведение рассказывает о юном Билли Бонсе, который вынужден отправиться на поиски сокровищ, закопанных знаменитым капитаном Флинтом. За драгоценностями также начинают охоту и пираты.

Главные роли исполнили Дэвид Ойелоуо («Дворецкий»), Хейли Этвелл («Мстители: Финал»), Джек Хьюстон («Паук-Нуар»), Томер Капон («Пацаны») и другие актёры. Автором сериала выступил Роберт Мёрфи («Шетланд»).

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