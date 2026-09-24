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Сериал Черные голуби, 2 сезон (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Трейлер второго сезона сериала «Чёрные голуби» с Кирой Найтли — выход 5 ноября
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Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Чёрные голуби». Продолжение шпионского шоу выйдет в онлайн-кинотеатре 5 ноября — в этот день состоится премьера всех шести эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект рассказывает историю шпионки, работающей на секретную организацию «Чёрные голуби». В течение 10 лет она успешно передавала тайны мужа-политика, однако внезапно её возлюбленного ликвидируют. Девушке предстоит расследовать убийство и раскрыть большой мировой заговор.

Главные роли во втором сезоне вновь исполнили Кира Найтли («Пираты Карибского моря») и Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы»). В продолжении также сыграла Нив Кэмпбелл — звезда хоррор-франшизы «Крик». Шоураннерами выступают Алекс Габасси («Корона») и Лиза Ганнинг («Сила»).

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