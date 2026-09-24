Трейлер второго сезона сериала «Чёрные голуби» с Кирой Найтли — выход 5 ноября

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Чёрные голуби». Продолжение шпионского шоу выйдет в онлайн-кинотеатре 5 ноября — в этот день состоится премьера всех шести эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект рассказывает историю шпионки, работающей на секретную организацию «Чёрные голуби». В течение 10 лет она успешно передавала тайны мужа-политика, однако внезапно её возлюбленного ликвидируют. Девушке предстоит расследовать убийство и раскрыть большой мировой заговор.

Главные роли во втором сезоне вновь исполнили Кира Найтли («Пираты Карибского моря») и Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы»). В продолжении также сыграла Нив Кэмпбелл — звезда хоррор-франшизы «Крик». Шоураннерами выступают Алекс Габасси («Корона») и Лиза Ганнинг («Сила»).