Аниме по Sekiro: Shadows Die Twice стартует в январе 2027 года — стильный постер

Студия Qzil.la раскрыла дату премьеры аниме по знаменитой игре Sekiro: Shadows Die Twice. Анимационный сериал стартует в январе 2027 года на стриминговом сервисе Crunchyroll. Авторы также представили стильный постер будущего аниме.

Фото: Qzil.la

Проект получил название Sekiro: No Defeat («Сэкиро: Без поражения»). Ранее авторы уже выпускали одноимённое полнометражное аниме, которое вышло в кинотеатрах Японии 4 сентября. Предстоящий сериал выступит расширенной версией картины, где покажут множество не вошедших в ленту сцен. Всего в шоу будет восемь эпизодов.

Действие сериала Sekiro: No Defeat развернётся в Японии, которая раскололась на множество независимых государств, втянутых в непрекращающиеся войны. В центре сюжета — священная земля Асина. Спустя два десятилетия после того, как Святой Меча Иссин Асина захватил власть в регионе в результате жестокого переворота, изнутри страны исходит новая угроза — Министерство внутренних дел. Отчаянно пытаясь защитить свою родину, внук Иссина Генитиро обращается к запретным силам и находит одинокого бойца.