Расписание второго дня Champions 2026 по Valorant

Сегодня, 25 сентября, продолжается групповой этап чемпионата мира по Valorant в Шанхае.

В этот день зрителей ждёт два матча группы D, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Проигравшие серии упадут в нижний этап и сыграют на вылет, а победившим предстоит встретиться в матче за выход в плей-офф.

Расписание Valorant Champions 2026 на пятницу, 25 сентября:

12:00. Karmine Corp (Франция) — XLG Esports (Китай);

15:00. Nongshim RedForce (Южная Корея) — NRG (США).

Valorant Champions 2026 проходит с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд мира сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2,25 млн.