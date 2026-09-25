Расписание второго дня Champions 2026 по Valorant
Сегодня, 25 сентября, продолжается групповой этап чемпионата мира по Valorant в Шанхае.
В этот день зрителей ждёт два матча группы D, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Проигравшие серии упадут в нижний этап и сыграют на вылет, а победившим предстоит встретиться в матче за выход в плей-офф.
Расписание Valorant Champions 2026 на пятницу, 25 сентября:
- 12:00. Karmine Corp (Франция) — XLG Esports (Китай);
- 15:00. Nongshim RedForce (Южная Корея) — NRG (США).
Valorant Champions 2026 проходит с 24 сентября по 18 октября в Шанхае, Китай. 16 лучших команд мира сражаются за чемпионство и призовой фонд в размере $ 2,25 млн.
Все подробности турнира — в отдельном материале