Назван режиссёр новой части «Пилы»

В Lionsgate назвали режиссёра новой части франшизы «Пила». Им стал Майк П. Нельсон, режиссёр перезапусков «Поворота не туда» и «Тихой ночи, смертельной ночи».

Сценарий нового фильма «Пила» написали Грегори Вайдман и Джефф Ток, а продюсерами выступили Джеймс Ван, Джейсон Блум и Ли Уоннелл, соавтор оригинального сценария франшизы.

То, что меня пригласили снять это, — буквально мечта, ставшая явью. Грег, Джефф и Джеймс создали такой безумный сценарий, который сохраняет загадочность оригинала и при этом исследует новые безумные кровавые идеи, которые хорошо сочетаются с жестокими моральными принципами франшизы. Да начнётся игра!

Других деталей новой «Пилы» пока нет.