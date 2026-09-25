Звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бакрак может сыграть в фильме «Схватка 2»

По данным The Wrap, звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бакрак может получить роль в фильме «Схватка 2». Актёр якобы уже ведёт переговоры о роли Келсо. В оригинальной ленте героя сыграл Том Нунэн.

По словам инсайдеров, на эту роль рассматривался Гай Пирс, прежде чем режиссёр Майкл Манн и команда решили пригласить Эбона.

В ленте также сыграют Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бэйл. Артисты должны воплотить на экране Криса Шихерлиса и Винсента Ханна, роли которых в оригинальном фильме исполнили Вэл Килмер и Аль Пачино соответственно. В актёрском составе также есть Стивен Грэм, который должен сыграть более молодую версию мастера-вора Нила Макколи.

Фильм «Схватка» вышел в 1995 году. Криминальный боевик рассказывает о противостоянии лучших преступников и детективов Лос-Анджелеса. Режиссёром ленты выступил Майкл Манн, который на протяжении нескольких лет пытался добиться финансирования на сиквел.