15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Wallachia. Плей-офф. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бакрак может сыграть в фильме «Схватка 2»

Звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бакрак может сыграть в фильме «Схватка 2»
Комментарии

По данным The Wrap, звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бакрак может получить роль в фильме «Схватка 2». Актёр якобы уже ведёт переговоры о роли Келсо. В оригинальной ленте героя сыграл Том Нунэн.

По словам инсайдеров, на эту роль рассматривался Гай Пирс, прежде чем режиссёр Майкл Манн и команда решили пригласить Эбона.

В ленте также сыграют Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бэйл. Артисты должны воплотить на экране Криса Шихерлиса и Винсента Ханна, роли которых в оригинальном фильме исполнили Вэл Килмер и Аль Пачино соответственно. В актёрском составе также есть Стивен Грэм, который должен сыграть более молодую версию мастера-вора Нила Макколи.

Фильм «Схватка» вышел в 1995 году. Криминальный боевик рассказывает о противостоянии лучших преступников и детективов Лос-Анджелеса. Режиссёром ленты выступил Майкл Манн, который на протяжении нескольких лет пытался добиться финансирования на сиквел.

Материалы по теме
Съёмки фильма «Схватка 2» с Леонардо Ди Каприо стартуют в ноябре — СМИ