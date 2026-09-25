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Роберт Паттинсон считает, что его Бэтмена было бы сложно включить в киновселенную DC

Роберт Паттинсон считает, что его Бэтмена было бы сложно включить в киновселенную DC
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В недавнtм интервью Роберт Паттинсон выразил мнение, что его Бэтмена, который существует в отдельной киновселенной DC, было бы сложно включить в общую вселенную.

По словам актёра, его версия Тёмного рыцаря слишком отличается тоном от настроения, которое задал Джеймс Ганн в своей киновселенной. Особенно это было бы заметно на контрасте с «Суперменом».

Было бы как-то c моей версией Брюса вне того мира… это такой специфический стиль, тон этой вселенной совсем иной.

Кстати, продолжение «Бэтмена» выйдет в американский прокат 18 февраля 2028 года. Подробностей о фильме не так уж и много. Известно лишь то, что его события развернутся через какое-то время после финала оригинала и произойдут на Рождество.

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