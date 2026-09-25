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Состоялась мировая премьера фильма «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном

Состоялась мировая премьера фильма «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном
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С сегодняшнего дня во всём мире начался прокат фильма «Прайм-тайм» с Робертом Паттинсоном, который успел наделать шуму ещё до своего выхода.

Картина рассказывает о создании популярного телешоу «Поймать хищника». Главным героем выступит ведущий Крис Хансен, который организовал операции по задержанию растлителей несовершеннолетних. Шоу выходило на телеканале NBC с 2004 года и стало популярно в США.

Режиссёром выступил Ланс Оппенгейм («Что-то вроде рая»). В ленте также снялись Меррит Уивер («Творение Господне»), Скайлер Гизондо («Супермен»), Фиби Бриджерс («Я видел свечение телевизора») и другие артисты.

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