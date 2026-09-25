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Вышел LEGO-постер расширенной версии фильма «Мстители: Финал»

Вышел LEGO-постер расширенной версии фильма «Мстители: Финал»
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Disney опубликовала особый LEGO-постер в честь выхода расширенной версии фильма «Мстители: Финал». Стиль удалось сохранить во многом, он получился узнаваемый и особенный.

LEGO-постер фильма расширенной версии фильма «Мстители: Финал»

Фото: Disney

Уже давно известно, что расширенная версия «Финала» свяжет картину и грядущий «Судный день» с помощью дополнительных сцен и удалённых эпизодов, которые не вошли в финальный монтаж 2019 года.

Релиз фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. В декабре 2027-го зрителей также ждут «Мстители: Секретные войны», официальных деталей о которых пока нет.