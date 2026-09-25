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Стартовал 13-й сезон сериала «Американская история ужасов»

Стартовал 13-й сезон сериала «Американская история ужасов»
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Начал выходить 13-й сезон сериала «Американская история ужасов». Посмотреть можно три эпизода, всего их будет 13.

Проект представляет собой антологию, которая выходит с 2011 года. Каждый сезон рассказывает свою историю, которая вдохновлена реальными событиями или популярными фильмами ужасов. Новый сезон стал неким кроссовером, в котором появляются персонажи из разных частей антологии.

Главные роли сыграли звёзды предыдущих сезонов «Американской истории ужасов»: Сара Полсон («12 лет рабства»), Эмма Робертс («Мы — Миллеры»), Кэти Бейтс («Титаник») и Эван Питерс («Монстры»). В продолжении хоррор-антологии также сыграла Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»).

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