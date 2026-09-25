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Появилось несколько новых кадров четвёртого сезона «Шершней»

Появилось несколько новых кадров четвёртого сезона «Шершней»
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Издание People опубликовало несколько новых кадров четвёртого сезона «Шершней». Финальная часть шоу начнёт выходить 20 ноября.

Новые кадры четвёртого сезона сериала «Шершни»

Фото: People

Фото: People

Фото: People

Фото: People

Фото: People

Фото: People

Сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

Главные роли в сериале исполняют Мелани Лински и Софи Нелисс, Тони Сайпресс и Джасмин Савой Браун. Шоу высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb оно получило 7,7 балла из 10.

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