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Netflix показал первые кадры и постер фильма «Квазимодо: Душа Парижа»

Netflix показал первые кадры и постер фильма «Квазимодо: Душа Парижа»
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Netflix поделился первыми кадрами и постером фильма «Квазимодо: Душа Парижа». На них можно увидеть ключевых персонажей в своих образах.

Первые кадры фильма «Квазимодо: Душа Парижа»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Постер фильма «Квазимодо: Душа Парижа»

Фото: Netflix

Действие разворачивается в Париже накануне Июльской революции 1830 года. Фильм переосмысливает историю человека, который, как считается, вдохновил Гюго на создание Квазимодо. По мере того как по городу распространяется эпидемия холеры, герой оказывается в центре политических потрясений.

Режиссёром ленты выступил Жан-Франсуа Рише, снявший «Крушение» и «Врага государства №1». Премьера картины состоится 27 ноября на стриминговом сервисе Netflix.

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