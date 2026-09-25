Netflix показал первые кадры и постер фильма «Квазимодо: Душа Парижа»

Netflix поделился первыми кадрами и постером фильма «Квазимодо: Душа Парижа». На них можно увидеть ключевых персонажей в своих образах.

Первые кадры фильма «Квазимодо: Душа Парижа»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Постер фильма «Квазимодо: Душа Парижа»

Фото: Netflix

Действие разворачивается в Париже накануне Июльской революции 1830 года. Фильм переосмысливает историю человека, который, как считается, вдохновил Гюго на создание Квазимодо. По мере того как по городу распространяется эпидемия холеры, герой оказывается в центре политических потрясений.

Режиссёром ленты выступил Жан-Франсуа Рише, снявший «Крушение» и «Врага государства №1». Премьера картины состоится 27 ноября на стриминговом сервисе Netflix.