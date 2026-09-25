По легендарной «Улице Сезам» выпустят фильм

По данным The Hollywood Reporter, Netflix запустил в работу фильм по мотивам «Улицы Сезам». Деталей о нём пока что нет, производством займутся Rideback и Sesame Workshop.

Кроме того, Netflix продлил контракт на показ сериала «Улица Сезам» до 62-го сезона. Премьера новых эпизодов 57-го сезона состоится 23 ноября.

«Улица Сезам» — детская образовательная программа, которая выходит с 1969 года. Последние девять лет её показывали в платных сервисах HBO. В России шоу можно было увидеть в 1996–2007 годах на нескольких телеканалах — русская версия содержала как оригинальные сцены, так и созданные специально для нашей страны.