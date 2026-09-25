15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Wallachia. Плей-офф. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Netflix вышел триллер «Унабомбер» с Расселом Кроу

На Netflix вышел триллер «Унабомбер» с Расселом Кроу
Комментарии

25 сентября состоялась премьера фильма «Унабомбер» — нового оригинального проекта Netflix. Криминальную драму с Расселом Кроу уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре с русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина основана на биографии Теодора Качинского — американского математика и террориста по прозвищу Унабомбер. Лента рассказывает, как он превратился из студента Гарварда в опаснейшего преступника и как спецслужбы охотились за ним.

Главные роли в ленте исполнили Рассел Кроу («Гладиатор»), Джейкоб Тремблей («Жизнь Чака»), Шейлин Вудли («Дивергент»), Александр Людвиг («Переводчик») и другие актёры. Режиссёром выступил Янус Мец — постановщик некоторых эпизодов сериалов «Андор» и «Настоящий детектив».

Также читают