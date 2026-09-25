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Стартовало продолжение аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» от Netflix

Стартовало продолжение аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» от Netflix
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25 сентября на Netflix состоялась премьера второй части перезапуска культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Первый эпизод уже доступен, а следующие серии будут выходить каждую неделю вплоть до 4 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект выступает перезапуском шоу, события которого развернутся в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Первый эпизод проекта вышел 19 марта на Netflix. Зрители крайне высоко оценили серию: на агрегаторе IMDb она получила оценку 9,4 балла из 10.

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