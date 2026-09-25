20 лучших сериалов XXI века от New York Times — в топе «Во все тяжкие» и «Прослушка»
Авторитетное издание The New York Times представило большой топ лучших сериалов XXI века. Журналисты опросили множество представителей киноиндустрии: от актёров, режиссёров и сценаристов до художников-постановщиков, композиторов и монтажёров — и составили список главных произведений в жанре с 1 января 2000 года.
Так, первое место досталось «Во все тяжкие» — культовая драма с Брайаном Крэнстоном остаётся важнейшим сериалом для представителей индустрии. На второй строчке оказалась культовая «Прослушка» от HBO, а замыкают тройку «Безумцы».
В десятку также вошли «Наследники», «Игра престолов» и «Атланта».
20 лучших сериалов XXI века от The New York Times
- «Во все тяжкие».
- «Прослушка».
- «Безумцы».
- «Наследники».
- «Дрянь».
- «Игра престолов».
- «Вице-президент».
- «Студия 30».
- «Умерь свой энтузиазм».
- «Атланта».
- «Офис» (США).
- «Замедленное развитие».
- «Девчонки».
- «Огни ночной пятницы».
- «Клиент всегда мёртв».
- «Офис» (Великобритания).
- «Американцы».
- «Я могу уничтожить тебя».
- «Чернобыль».
- «Корона».