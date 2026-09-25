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Лучшие сериалы 21 века — Во все тяжкие, Прослушка, Игра престолов, Безумцы, Дрянь и другие

20 лучших сериалов XXI века от New York Times — в топе «Во все тяжкие» и «Прослушка»
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Авторитетное издание The New York Times представило большой топ лучших сериалов XXI века. Журналисты опросили множество представителей киноиндустрии: от актёров, режиссёров и сценаристов до художников-постановщиков, композиторов и монтажёров — и составили список главных произведений в жанре с 1 января 2000 года.

Так, первое место досталось «Во все тяжкие» — культовая драма с Брайаном Крэнстоном остаётся важнейшим сериалом для представителей индустрии. На второй строчке оказалась культовая «Прослушка» от HBO, а замыкают тройку «Безумцы».

В десятку также вошли «Наследники», «Игра престолов» и «Атланта».

20 лучших сериалов XXI века от The New York Times

  1. «Во все тяжкие».
  2. «Прослушка».
  3. «Безумцы».
  4. «Наследники».
  5. «Дрянь».
  6. «Игра престолов».
  7. «Вице-президент».
  8. «Студия 30».
  9. «Умерь свой энтузиазм».
  10. «Атланта».
  11. «Офис» (США).
  12. «Замедленное развитие».
  13. «Девчонки».
  14. «Огни ночной пятницы».
  15. «Клиент всегда мёртв».
  16. «Офис» (Великобритания).
  17. «Американцы».
  18. «Я могу уничтожить тебя».
  19. «Чернобыль».
  20. «Корона».
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