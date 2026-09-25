20 лучших сериалов XXI века от New York Times — в топе «Во все тяжкие» и «Прослушка»

Авторитетное издание The New York Times представило большой топ лучших сериалов XXI века. Журналисты опросили множество представителей киноиндустрии: от актёров, режиссёров и сценаристов до художников-постановщиков, композиторов и монтажёров — и составили список главных произведений в жанре с 1 января 2000 года .

Так, первое место досталось «Во все тяжкие» — культовая драма с Брайаном Крэнстоном остаётся важнейшим сериалом для представителей индустрии. На второй строчке оказалась культовая «Прослушка» от HBO, а замыкают тройку «Безумцы».

В десятку также вошли «Наследники», «Игра престолов» и «Атланта».

20 лучших сериалов XXI века от The New York Times

«Во все тяжкие». «Прослушка». «Безумцы». «Наследники». «Дрянь». «Игра престолов». «Вице-президент». «Студия 30». «Умерь свой энтузиазм». «Атланта». «Офис» (США). «Замедленное развитие». «Девчонки». «Огни ночной пятницы». «Клиент всегда мёртв». «Офис» (Великобритания). «Американцы». «Я могу уничтожить тебя». «Чернобыль». «Корона».