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Аниме Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка Стальной шар от Netflix (2026) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода аниме «Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»
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25 сентября состоялась премьера второй части перезапуска культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Проект выступает перезапуском шоу, события которого разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Всего в первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — первый вышел ещё 19 марта. Новые серии будут выходить каждую неделю по пятницам, финал состоится 4 декабря.

Расписание выхода аниме «Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»

ЭпизодДата выхода
1-я серия19 марта
2-я серия25 сентября
3-я серия2 октября
4-я серия9 октября
5-я серия16 октября
6-я серия23 октября
7-я серия30 октября
8-я серия6 ноября
9-я серия13 ноября
10-я серия20 ноября
11-я серия27 ноября
12-я серия4 декабря
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