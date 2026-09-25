Расписание выхода аниме «Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»
25 сентября состоялась премьера второй части перезапуска культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Проект выступает перезапуском шоу, события которого разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.
Всего в первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — первый вышел ещё 19 марта. Новые серии будут выходить каждую неделю по пятницам, финал состоится 4 декабря.
Расписание выхода аниме «Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 марта
|2-я серия
|25 сентября
|3-я серия
|2 октября
|4-я серия
|9 октября
|5-я серия
|16 октября
|6-я серия
|23 октября
|7-я серия
|30 октября
|8-я серия
|6 ноября
|9-я серия
|13 ноября
|10-я серия
|20 ноября
|11-я серия
|27 ноября
|12-я серия
|4 декабря