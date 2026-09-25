25 сентября состоялась премьера второй части перезапуска культового аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Проект выступает перезапуском шоу, события которого разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Всего в первый сезон шоу войдёт 12 эпизодов — первый вышел ещё 19 марта. Новые серии будут выходить каждую неделю по пятницам, финал состоится 4 декабря.

Расписание выхода аниме «Невероятные приключения ДжоДжо: Гонка «Стальной шар»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 19 марта 2-я серия 25 сентября 3-я серия 2 октября 4-я серия 9 октября 5-я серия 16 октября 6-я серия 23 октября 7-я серия 30 октября 8-я серия 6 ноября 9-я серия 13 ноября 10-я серия 20 ноября 11-я серия 27 ноября 12-я серия 4 декабря