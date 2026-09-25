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Стартовал сериал «Искусство падения» от танцора Мигеля — вышли два эпизода

Стартовал сериал «Искусство падения» от танцора Мигеля — вышли два эпизода
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25 сентября состоялась премьера сериала «Искусство падения». Танцевальное шоу от хореографа Мигеля уже доступно в онлайн-кинотеатре Okko — вышли два эпизода.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет сериала рассказывает о молодом танцоре Диме, который пересекается с загадочным наставником Филом. Он пробуждает в юном ученике желание к развитию во всех сферах жизни. Фил также проникает в жизнь Юли, девушки парня, которая не уверена в себе и готова предать свои мечты ради спокойствия.

Главные роли в проекте сыграли Дмитрий Щебет, Артур Астман и Линда Лапиньш. Постановщиком выступил знаменитый хореограф Мигель — для него проект стал режиссёрским дебютом.

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