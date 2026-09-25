Состоялась мировая премьера расширенной версии фильма «Мстители: Финал»

25 сентября состоялась мировая премьера фильма «Мстители: Финал». Ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах в разных странах, а до России лента неофициально доберётся в период с 28 сентября по 1 октября.

Повторный прокат второй самой кассовой ленты в истории кино приурочен к будущему релизу фильма «Мстители: Судный день». В новую версию «Финала» попали новые сцены и удалённые эпизоды, которые не вошли в финальный монтаж 2019 года. Их общий хронометраж составит около четырёх минут.

Релиз «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. В ленте сыграют многие актёры из «Финала», а Роберт Дауни-младший воплотит роль главного злодея ленты Доктора Дума. В декабре 2027-го зрителей также ждут «Мстители: Секретные войны», официальных деталей о которых пока нет.