Расписание выхода сериала «Искусство падения» от танцора Мигеля
25 сентября состоялась премьера сериала «Искусство падения». Сюжет шоу рассказывает о молодом танцоре Диме, который пересекается с загадочным наставником Филом. Он пробуждает в юном ученике желание к развитию во всех сферах жизни. Фил также проникает в жизнь Юли, девушки парня, которая не уверена в себе и готова предать свои мечты ради спокойствия.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 6 ноября.
Расписание выхода сериала «Искусство падения» от танцора Мигеля
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 сентября
|2-я серия
|25 сентября
|3-я серия
|2 октября
|4-я серия
|9 октября
|5-я серия
|16 октября
|6-я серия
|23 октября
|7-я серия
|30 октября
|8-я серия
|6 ноября