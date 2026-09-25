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Сериал Искусство падения с Мигелем (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Искусство падения» от танцора Мигеля
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25 сентября состоялась премьера сериала «Искусство падения». Сюжет шоу рассказывает о молодом танцоре Диме, который пересекается с загадочным наставником Филом. Он пробуждает в юном ученике желание к развитию во всех сферах жизни. Фил также проникает в жизнь Юли, девушки парня, которая не уверена в себе и готова предать свои мечты ради спокойствия.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 6 ноября.

Расписание выхода сериала «Искусство падения» от танцора Мигеля

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 сентября
2-я серия25 сентября
3-я серия2 октября
4-я серия9 октября
5-я серия16 октября
6-я серия23 октября
7-я серия30 октября
8-я серия6 ноября
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