25 сентября состоялась премьера сериала «Искусство падения». Сюжет шоу рассказывает о молодом танцоре Диме, который пересекается с загадочным наставником Филом. Он пробуждает в юном ученике желание к развитию во всех сферах жизни. Фил также проникает в жизнь Юли, девушки парня, которая не уверена в себе и готова предать свои мечты ради спокойствия.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 6 ноября.

Расписание выхода сериала «Искусство падения» от танцора Мигеля

Эпизод Дата выхода 1-я серия 25 сентября 2-я серия 25 сентября 3-я серия 2 октября 4-я серия 9 октября 5-я серия 16 октября 6-я серия 23 октября 7-я серия 30 октября 8-я серия 6 ноября