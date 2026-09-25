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Состоялась мировая премьера боевика «Сердце зверя» с Брэдом Питтом

Состоялась мировая премьера боевика «Сердце зверя» с Брэдом Питтом
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25 сентября состоялась премьера фильма «Сердце зверя». Боевик с Брэдом Питтом уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах, а до России лента неофициально доберётся 1 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Картина рассказывает о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца.

Главную роль в картине исполнил Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»). Вместе с ним в фильме сыграли Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Анна Лэмб («Настоящий детектив») и другие артисты. Режиссёром выступил Дэвид Эйер — автор ленты «Пчеловод». Он также уже работал с Питтом над военной драмой «Ярость».

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