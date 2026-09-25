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Аниме Монолог фармацевта, 3-й сезон (2026): дата выхода, когда выйдет, где смотреть, трейлер

Трейлер третьего сезона аниме «Монолог фармацевта» — старт 2 октября
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Студия OLM представила трейлер третьего сезона аниме «Монолог фармацевта». Продолжение знаменитого сериала стартует уже 2 октября. Новые серии можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Crunchyroll, а в России аниме выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation チャンネル. Права на видео принадлежат OLM.

Проект рассказывает историю 17-летней дочери аптекаря по имени Мао Мао. Однажды девушку похищают бандиты и продают служанкой в императорский дворец. Благодаря знаниям и твёрдому характеру Мао Мао назначают личной служанкой-дегустатором ядов одной из старших наложниц императора. Однако Цзиньши часто просит девушку разгадать и другие загадки, связанные с отравлениями и болезнями обитателей внутреннего дворца. В продолжении события развернутся в сельской местности.

По «Монологу фармацевта» также выйдет полнометражное аниме с подзаголовком «Сокровище покойной наложницы». Премьера состоится 11 декабря, автором выступила создатель оригинальной ранобэ Нацу Хьюги.

Как с