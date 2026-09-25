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В России введут техсбор на технику — ноутбуки и смартфоны подорожают

В России введут техсбор на технику — ноутбуки и смартфоны подорожают
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Минпромторг России сообщил о введении технологического сбора в стране. Процесс, влияющий на стоимость электроники, начнётся уже 1 декабря.

В ведомстве отметили, что ставки техсбора будут зависеть от вида продукции и от включения техники в справочник товарных знаков. Так, на вычислительные машины, вес которых составляет не более 10 кг, а в конструкции присутствуют центральный блок, дисплей и клавиатура, размер взимаемых средств составит 500 рублей — под такую категорию подходят ноутбуки. Если у модели нет информации о товарном знаке, то техсбор будет равен 992 рублям.

На телефоны для проводной связи при наличии данных в госсистеме сбор составит 100 рублей, а при отсутствии информации — 198 рублей. Новые условия коснутся и смартфонов — взимаемая сумма будет равна от 250 до 496 рублей.

В министерстве также сообщили, что поступления от техсбора направят на поддержку российских производителей техники. Процесс планировали ввести с 1 сентября, но срок был изменён, чтобы компании могли плавно адаптировать стоимость гаджетов.

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